Российские актеры Дюжев и Заворотнюк пополнили черный список сайта «Миротворец»

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Киев, 9 июля. Российские актеры Дмитрий Дюжев, Анастасия Заворотнюк, Евгений Добровольской и Даниил Спиваковский внесены в черный список украинского сайта «Миротворец» из-за гастролей в Крыму.

Как отмечается на сайте, актеры внесены в базу данных за «сознательное незаконное пересечение государственной границы Украины», а также незаконные гастроли в Крым. Кроме того, сообщается, что Дмитрий Дюжев стал 999-м российским артистом, который внесен в черный список сайта «Миротворец».

Ранее сообщалось, что скандально известный украинский сайт «Миротворец» включил в свою базу российских актеров Павла Майкова и Ольгу Прокофьеву, а также бывшего солиста группы HI-FI Митю Фомина.