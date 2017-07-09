Молния ударила в главного тренера регбийного клуба «Кубань» во время матча

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Новокузнецк, 9 июля. В ходе матча российского чемпионата с новокузнецким «Металлургом» в наставника регбийной команды «Кубань» Александра Алексеенко ударила молния. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Как отметил сам тренер, с ним все в порядке, пошутив, что «утюги не прилипают, ложки мысленно не гнет».

«Эпизод для некоторых на стадионе остался незамеченным, да и в протокол такое не вносят, но для меня это событие на всю жизнь останется в памяти», — поделился впечатлениями Алексеенко.

Тренер также рассказал, что в момент удара застучали зубы, но понял, что на самом деле произошло, он позже.

Напомним, в апреле этого года в китайского телеведущего ударила молния во время прямого эфира.