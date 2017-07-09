Разведка ЛНР узнала о задержании пьяного военнослужащего ВСУ

В Избранное

Луганск, 9 июля. Украинские полицейские задержали пьяного военнослужащего ВСУ, напавшего на девушку и отобравшего у нее золотую цепочку. Нарушитель был пойман в подконтрольной Киеву Станице Луганской.

Об этом журналистам рассказал представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В связи с низким уровнем морально-психологического состояния военнослужащих вооруженных сил Украины отмечены случаи правонарушений», — подчеркнул он.

Марочко уточнил, что инцидент произошел накануне. Как донесла разведка, военнослужащий 14-й бригады ВСУ, будучи в нетрезвом состоянии, сорвал с проходящей мимо девушки украшение и сбежал. Но уже спустя два часа, по словам официального представителя народной милиции ЛНР, был пойман сотрудниками правопорядка.