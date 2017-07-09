Разведка ДНР узнала о переброске в Донбасс тяжелой артиллерии ВСУ
Донецк, 9 июля. За последнее время украинские силовики подтянули к Докучаевску тяжелую артиллерию, сообщили в оперативном командовании ДНР. Разведка Донецкой народной республики обнаружила силы противника неподалеку от поселка Польное, расположенного в 9 км от линии соприкосновения.
Обстановка в Донбассе, отметил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, остается неспокойной, обстрелы со стороны ВСУ продолжаются — под обстрелом оказались Донецк и район поселка Зайцево.
«На Донецком направлении по районам девяти населенных пунктов противник применил восемь артиллерийских снарядов калибром 152 мм, три калибром 122 мм, два танковых снаряда, четыре мины калибром 120 мм и четыре мины калибром 82 мм, – сообщил Басурин. – На Мариупольском направлении по районам пяти населенных пунктов противник применил 19 мин калибром 120 мм и четыре мины калибром 82 мм».