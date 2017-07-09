Разведка ДНР узнала о переброске в Донбасс тяжелой артиллерии ВСУ

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Донецк, 9 июля. За последнее время украинские силовики подтянули к Докучаевску тяжелую артиллерию, сообщили в оперативном командовании ДНР. Разведка Донецкой народной республики обнаружила силы противника неподалеку от поселка Польное, расположенного в 9 км от линии соприкосновения.

Обстановка в Донбассе, отметил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, остается неспокойной, обстрелы со стороны ВСУ продолжаются — под обстрелом оказались Донецк и район поселка Зайцево.