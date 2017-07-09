Конкурент для Tesla: Audi создает новый электрический суперкар

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Берлин, 9 июля. Немецкий автомобильный концерн Audi планирует в ближайшее время приступить к созданию нового электрического суперкара. Об этом сообщил глава отдела разработок Audi Питер Мертенс.

Он отметил, что новинка с электрическим силовым двигателем может заполнить вакуум после Audi R8 e-tron, которая была снята с производства.

Отмечается, что новое авто сможет потягаться с другим мировым гигантом автомобильной промышленности, который работает в этой же области. Сейчас проект находится в стадии рассмотрения, поскольку немецкая компания хочет прощупать потребительский рынок.

Стоимость вероятной новинки держится в строгом секрете.