Дамаск заявил о соблюдении режима прекращения огня на юго-западе Сирии

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Дамаск, 9 июля. Режим прекращения огня в сирийских провинциях Даръа, Кунейтра и Сувейда, который вступил в силу сегодня в полдень, действует без провокаций и нарушений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Дамаске.

По данным источник, после вступления режима перемирия в провинциях Даръа, Кунейтра и Сувейда на юго-западе Сирии, существенных нарушений зафиксировано не было. Стоит отметить, что к настоящему моменту никаких официальных комментариев от Минобороны Сирии по данному вопросу не поступало.

Ранее стало известно, что подразделения военной полиции Минобороны РФ будут контролировать режим прекращения огня в сирийских провинциях Даръа, Кунейтра и Сувейда.