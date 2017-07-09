ВВС Афганистана уничтожили пятерых главарей ИГ

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Кабул, 9 июля. Самолеты и вертолеты афганских ВВС нанесли авиаудар по скоплению сил террористов из группировки «Исламское государство»* (запрещено в России) в Афганистане в североафганской провинции Джауздзан. Согласно заявлению представителей Национального директората безопасности, удар был нанесен на территории уезда Кош Тара.

По данным военных, в результате авиаудара были уничтожены пятеро лидеров ИГ* в Афганистане, в том числе казначей группировки на территории провинции Джауздзан Кари Мавдуд.

В настоящее время ситуация с безопасность в удаленной северной провинции Джауздзан сильно ухудшилась на фоне столкновений между террористами ИГ и сторонниками исламского движения «Талибан»* (запрещено в России).

* Организация запрещена на территории РФ.