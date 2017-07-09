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Гройсман попросил генсека ООН увеличить гуманитарную помощь Украине
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    Гройсман попросил генсека ООН увеличить гуманитарную помощь Украине

    15:20  9 Июля 2017
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    Гройсман попросил генсека ООН увеличить гуманитарную помощь Украине

    Киев, 9 июля. Украина считает недостаточным действующий объем гуманитарной помощи от ООН и предлагает рассмотреть возможность его увеличения.

    Этот вопрос был затронут во время встречи украинского премьер-министра Владимира Гройсмана с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

    При этом премьер подчеркнул, что Киев высоко ценит оказываемую помощь, однако будет отнюдь не против, если ее размеры увеличат или же введут новые механизмы решения возникающих на Украине проблем.

    Гройсман попросил генсека ООН увеличить гуманитарную помощь Украине

    Ну а в них, по словам Гройсмана, виновата Россия, которая не только не уважает суверенитет Украины, но и «развязывает войну против всего демократического мира», пишут украинские информагентства.

    Автор: Кира Мирова
    #гройсман #гутерреш
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