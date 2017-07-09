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ЛНР: более 30 бойцов ВСУ отравились в Донбассе из-за просроченных продуктов
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    ЛНР: более 30 бойцов ВСУ отравились в Донбассе из-за просроченных продуктов

    13:33  9 Июля 2017
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    ЛНР: более 30 бойцов ВСУ отравились в Донбассе из-за просроченных продуктов

    Луганск, 9 июля. Не менее 30 киевских силовиков были госпитализированы в Донбассе по причине отравлений из-за просроченных продуктов. Об этом сегодня сообщил официальный представитель народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко. 

    По его словам, из-за употребления плохих продуктов питания в больницы с расстройством кишечника госпитализированы 36 военных Вооруженных сил Украины. 

    ЛНР: более 30 бойцов ВСУ отравились в Донбассе из-за просроченных продуктов

    Ранее сообщалось, что киевские силовики 41 раз обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики. Три здания в столице республики были частично повреждены из-за обстрелов ВСУ.

    Автор: Дана Балан
    #всу #донбасс #лнр #марочко
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