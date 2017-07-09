Путин подписал указ о выплатах ветеранам Великой Отечественной войны в Израиле

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Москва, 9 июля. Президент России Владимир Путин подписал указ о начислении ежемесячных выплат ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Израиле.

Указ президента распространяется на граждан Израиля, непосредственно перед эмиграцией проживавших в РСФСР или РФ и имевших соответствующее гражданство. Ветеранам Великой Отечественной войны будут выплачивать ежемесячные пенсии.

Пожизненное материальное обеспечение будет установлено с 1 января следующего года. Они будут получать пенсии в размере от 500 до 1000 рублей.

Ранее Путин заявил, что в глобальной экономике есть очевидный рост, а неблагоприятные тенденции почти не ощущаются.