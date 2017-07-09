Дочь назвала причину смерти Ильи Глазунова

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Москва, 9 июля. Известный советский и российский художник Илья Глазунов скончался в результате остановки сердца. Об этом сообщила его дочь Вера Глазунова.

По ее словам, Илья Сергеевич скончался минувшей ночью из-за остановки сердца, которая вызвана острой сердечной недостаточностью. Она также добавила, что в настоящее время нет точной информации, когда и где будет похоронен Илья Глазунов.

Ранее стало известно, что Илья Глазунов скончался на 88-м году жизни в ночь на 9 июля. Глазунов является одним из выдающихся советских и российских художников. В 1981 году он организовал в Москве Всесоюзный музей декоративно-прикладного и народного искусства, став его директором.