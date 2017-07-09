Ирак: уничтожены 35 террористов ИГ, бежавших из Старого города Мосула

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Мосул, 9 июля. Иракские военные уничтожили 35 боевиков международной террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ), которые пытались бежать из района Старого города в Мосуле, который стал для них последним рубежом обороны.

Как сообщили представители вооруженных сил Ирака, террористы ИГИЛ* были уничтожены, когда пытались скрытно проникнуть на восточное побережье, переправившись через реку Тигр.

В настоящее время иракские силы полностью контролируют Старый город, последние силы террористов ИГ* продолжают безнадежное сопротивление на участках близ западного берега Тигра.

Ранее сообщалось о том, что террористы использовали за последние недели больше террористок-смертниц, чем за годы. Одна из террористок взорвалась на пропускном пункте в Мосуле, держа на руках своего маленького ребенка, погибли двое солдат.

* Организация запрещена на территории РФ.