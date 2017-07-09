Патриарх Кирилл помолился об упокоении души художника Ильи Глазунова

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Великий Новгород, 9 июля. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел литургию в расположенном под Великим Новгородом Николо-Вяжищском женском монастыре, во время которой вознес молитву об упокоении души Ильи Глазунова.

Патриарх лично был знаком с художником, скончавшимся минувшей ночью в возрасте 87 лет, часто общался с ним и бывал в созданной им галерее. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь патриарха, священник Александр Волков.

Напомним, именитый российский художник Глазунов был автором тысяч работ. В 2004 году в Москве была открыта картинная галерея, названная его именем. Его сын Иван и дочь Вера пошли по стопам отца.