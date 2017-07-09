Опасный трюк: актер Джереми Реннер сломал обе руки на съемках «Мстителей»

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Вашингтон, 9 июля. Американский актер Джереми Реннер сломал обе руки во время съемок кинофильма «Мстители: Война бесконечности». Двукратный номинант на премию «Оскар» неудачно приземлился, выполняя очередной трюк. Об этом сообщает издание ABC News.

Актер выложил снимок в Instagram, подписав «Упал семь раз, встал — восемь».

Как стало известно, 46-летний актер сломал верхние конечности в конце прошлого месяца. Однако Реннер заявил, что травмы никаким образом не помешают ему приступить к съемкам в комедии «Tag». Голливудский актер в шутливой форме добавил, что травмы разве что могут помешать ему завязать шнурки.

Напомним, премьера очередной ленты франшизы «Мстители» запланирована на май будущего года.