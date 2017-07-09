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Москва, 9 июля. Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким выдающего художника Ильи Глазунова в связи с его кончиной. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, российский лидер направил глубокие соболезнования родственникам Глазунова. Песков также напомнил, что «у Путина и Глазунова были давние дружеские отношения».

Он также отметил, что российский президент всегда считал Глазунова выдающимся художником.

Как стало известно ранее, российский художник-живописец Илья Глазунов умер в российской столице в возрасте 87 лет.