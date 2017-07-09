«Талибан» казнил главарей ИГ на западе Афганистана

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Кабул, 9 июля. Представители афганского исламского движения «Талибан» (запрещено в России) объявили через свои информационные службы о том, что предали казни пятерых высокопоставленных боевиков из «Исламского эмирата Хорасан» — то есть главарей отделения запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* в Афганистане.

Как сообщили талибы, террористы ИГ* были схвачены, когда попали в засаду по пути из северной провинции Фарьяб в западную провинцию Нангархар. Был взят в плен и казнен главарь ИГ в Афганистане по имени Ака Джалил и еще четыре лидера террористов.

Ранее в июне, напомним ИГ в Афганистане объявило войну «Талибану»*, объявив талибов «ханжами и болванами, служащими неверным». В ответном заявлении представитель «Талибана» Забиулла Муджахид объявил, что талибы готовы сражаться с ИГ до конца и отверг предположения о том, что талибы могут объединиться с правительством Афганистана для войны с ИГ.

Напомним, ситуация с безопасностью в Афганистане значительно ухудшилась в течение прошлого и текущего года после ряда успешных нападений «Талибана» и проникновения значительных сил ИГ в страну.

* Организация запрещена на территории РФ.