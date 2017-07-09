Ирак: сражающиеся с ИГ правительственные войска вышли к берегу Тигра в Мосуле

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Мосул, 9 июля. Иракские элитные правительственные войска в борьбе с боевиками террористической организации «Исламское государство» прорвались к берегу Тигра в Мосуле.

Обученные в США элитные подразделения иракских войск, сражаясь с террористами запрещенного в РФ «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ), достигли берега реки Тигр в Мосуле.

«Силы из Службы борьбы с терроризмом подняли иракский флаг на берегу реки Тигр в Старом городе Мосула», — передают местные СМИ.

Накануне сообщалось, что окруженные иракскими военными и их союзниками в Старом городе боевики «Исламского государства» приготовились к смерти в Мосуле.

* Организация запрещена на территории РФ.