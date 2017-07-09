Модрич прокомментировал сообщения об уходе Роналду из «Реала»

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Мадрид, 9 июля. Хавбек мадридского клуба «Реал» Лука Модрич рассказал, что главная звезда сливочных и сборной Португалии Криштиану Роналду не собирается покидать команду этим летом.

Как отметил 31-летний полузащитник, он никогда не слышал от Роналду ничего такого, но добавил, что в футболе возможно все.

Хорватский футболист отметил, что связь Роналду и мадридского клуба настолько сильна, что КриРо продолжит выступать за галактикос, сообщает Ньюинформ.

Напомним, ранее стало известно, что португальский форвард Роналду недоволен расследованием о неуплате налогов, а также может покинуть испанский клуб из-за разгоревшегося налогового скандала.

Ранее сообщалось, что Роналду рекомендовали признать свою вину и погасить задолженность, чтобы избежать тюремного срока.