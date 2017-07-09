ДНР: три здания в Донецке повреждены обстрелами со стороны ВСУ

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Донецк, 9 июля. Три здания в поселке Трудовские Петровского района Донецка повреждены обстрелами со стороны ВСУ, сообщили в оперативном командовании Донецкой народной республики.

«В поселке Трудовские в результате обстрелов повреждены домостроения по улице Обородского 30, 32 и улице Лутугино 38», — констатировали военные источники.

Как уточнялось, повреждения были зафиксированы на кровле и стенах домов, а также на хозяйственных постройках.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки украинская армия 41 раз нарушила режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв 15 городов и сел Донецкой народной республики.