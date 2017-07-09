Мотоцикл столкнулся с двумя автомобилями на МКАД, есть пострадавшие

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Москва, 9 июля. Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в российской столице. Как сообщает ГИБДД, на 38-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги сегодня столкнулись мотоцикл и два автомобиля.

На место ДТП сразу же выехали оперативные службы. ТАСС передает о трех пострадавших, один из которых несовершеннолетний. Других подробностей пока нет. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте происшествия работают специалисты.