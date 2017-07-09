Сирия: оппозиция подтвердила соблюдение условий перемирия в Даръа

В Избранное

Даръа, 9 июля. Представители мониторинговых групп и сирийской «умеренной оппозиции» на юго-западе Сирии подтвердили, что с момента официального вступления в силу согласованного с помощью России и США перемирия правительственные силы полностью прекратили обстрелы и авиаудары по позициям боевиков. На данный момент соглашение полностью выполняется обеими сторонами, столкновений не зафиксировано.

Как заявили представители расположенной в Лондоне «Сирийской обсерватории по соблюдению прав человека» (SOHR), на данный момент в Даръа «преимущественно спокойно». Это подтвердили официальные представители оппозиции — у них нет данных о серьезных столкновениях на территории зоны деэскалации.

Комментариев от представителей сирийской правительственной армии пока что не поступало.