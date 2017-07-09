Новости США: стычка Путина и Трампа, Иванка «подсидела» Дональда, видео ДТП с Уильямс

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Новости США, 9 июля. «Стычка» Владимира Путина и Дональда Трампа на полях G20. Американские бомбардировщики пугают КНДР. Иванка вместо Дональда — дочь Трампа «подсидела» отца. Ажиотаж вокруг марихуаны. Видео смертельного ДТП с участием Винус Уильямс. Нелепая смерть американца в Греции. Эти и другие новости США в воскресном обзоре Федерального агентства новостей.

«Стычка» Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп около 40 минут на повышенных тонах обсуждали якобы имевшее место «вмешательство» РФ в американские президентские выборы. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме сообщает газета New York Times. Дискуссия на эту тему имела место во время первой личной встречи российского и американского президентов на полях саммита G20, сообщил источник со ссылкой на информацию, полученную от госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

По версии издания, в ходе переговоров «обстановка временами накалялась», а Владимир Путин громко требовал от Дональда Трампа доказательств якобы «вмешательства» России в выборы. Дискуссию завершил сам Трамп, предложив перейти к другим темам, сообщил источник со ссылкой на Тиллерсона.

По итогам переговоров Владимир Путин отметил, что донес до американского президента четкие заявления, что Москва не вмешивалось в выборы в США. По словам Путина, Трамп эти заявления принял.

Сам Дональд Трамп пока не комментировал беседу с Владимиром Путиным, ограничившись лишь замечанием, что встреча была «потрясающей».

Москва неоднократно опровергала все обвинения, что РФ якобы делала какие-либо попытки вмешиваться в выборы в других странах, в том числе в Соединенных Штатах.

США пугают КНДР

Бомбардировщики ВВС США второй раз за два дня продемонстрировали силу в Юго-восточной Азии, пролетев над Корейским полуостровом. Это было сделано в ответ якобы на растущую военную угрозу со стороны КНДР, сообщил телеканал CNN.

Иванка вместо Дональда

В то время, как президент США Дональд Трамп отлучился от групповой встречи лидеров G-20, чтобы провести личные переговоры с некоторыми мировыми лидерами, его дочь Иванка Трамп, заняла его место, сообщило агентство Bloomberg. Этот инцидент, вызвавший широкое обсуждение, прокомментировала «хозяйка» саммита «большой двадцатки» — канцлер Германии Ангела Меркель, которая заявила, что Иванка Трамп, как официальный член американской делегации и советник президента США, имела полное право подменить своего отца за столом переговоров.

Климатический демарш США

Мировые лидеры в ходе саммита G20 пришли к компромиссу и договорились о продолжении совместной работы по борьбе с изменениями климата, однако США итоговый документ так и не подписали, сообщает NYT. Парижское соглашение по климату было объявлено непреложным и не подлежащим пересмотру, это решение было закреплено и в итоговом саммита документе. При этом лидеры европейских стран признали законным решение президента США Дональда Трампа отказаться от участия в подписании этого документа.

Начало диалога

Советник президента США по национальной безопасности сообщил, что никто не ждал решения всех проблем от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, но налицо прогресс в сближении позиций по некоторым важным вопросам, в первую очередь относительно Сирии.

«Никакие проблемы решены не были, но никто и не рассчитывал на решение каких-либо проблем в ходе этой встречи. Однако это стало началом диалога по некоторым сложным вопросам, над которым мы начинаем работать вместе», — цитирует агентство Sputnik слова помощника Трампа по нацбезопасности.

Ажиотаж вокруг марихуаны

По данным государственного департамента налогообложения США, после легализации марихуаны в Неваде диспансеры, имеющие лицензию на ее продажу, не смогут удовлетворить слишком большой спрос граждан. Губернатор штата Брайан Сандовал одобрил чрезвычайные меры, которые могли бы смягчить дефицит. Соответствующее решение департамента по налогообложению позволит рассмотреть более широкий круг претендентов на получение лицензии на распространение марихуаны, сообщает портал RGJ.

Теннисистка Винус Уильямс оправдана за смертельное ДТП

Полиция американского города Палм-Бич-Гарденс оправдала теннисистку Винус Уильямс в деле о ДТП со смертельным исходом, представив в качестве доказательства видеозапись, сообщает ABC News.

По версии полиции видео подтверждает, что теннисистка выехала не перекресток, на котором произошло ДТП, на зеленый свет. В полиции заявили, что пытаются установить личность водителя, который был за рулем второго автомобиля, участвовавшего в инциденте, сообщает Palm Beach Post.

ДТП в Палм-Бич-Гарденс с участием старшей сестры Серены Уильямс произошло 9 июня. В машине, с которой столкнулся автомобиль теннисистки Винус Уильямс, ехали пожилые супруги Линда и Джером Барсон. Оба получили серьезные травмы, позже 78-летний Джером Барсон скончался.

Адвокат семьи Барсонов заявил, что видео, напротив, подтверждает вину Винус Уильямс. Родственники жертвы ДТП требуют от теннисистки компенсацию.

Американского туриста насмерть забили в Греции

Молодой американский турист был забит до смерти в Греции, сообщает Washington Post. По данным издания, греческие власти заявили, что инцидент произошел во время драки в баре, в которой участвовали примерно десять человек. Во время драки погиб 22-летний американец. Полиция ведет расследование.