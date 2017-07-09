Израиль надеется, что Россия и США учтут его требования по перемирию в Сирии

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Иерусалим, 9 июля. Израиль надеется, что Россия и США изучат и учтут его требования о недопустимости закрепления в Сирии сил Тегерана при организации перемирия в юго-западных районах соседней страны. Об этом заявил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, в ходе телефонных бесед с президентом России Владимиром Путиным и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном стало ясно, что «они понимают просьбу Израиля и рассмотрят ее».

Он также подчеркнул, что Израиль будет только рад, если прекращение огня в Сирии будет настоящим и действенным, «однако оно не должно привести к сплочению сил Ирана в Сирии, в целом, а на юге республики — в частности».