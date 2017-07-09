Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Спорт
Молния ударила в главного тренера регбийного клуба «Кубань» во время матча
Новости Сирии
Израиль надеется, что Россия и США учтут его требования по перемирию в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Израиль надеется, что Россия и США учтут его требования по перемирию в Сирии

    12:39  9 Июля 2017
    415

    Израиль надеется, что Россия и США учтут его требования по перемирию в Сирии

    Иерусалим, 9 июля. Израиль надеется, что Россия и США изучат и учтут его требования о недопустимости закрепления в Сирии сил Тегерана при организации перемирия в юго-западных районах соседней страны. Об этом заявил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

    По его словам, в ходе телефонных бесед с президентом России Владимиром Путиным и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном стало ясно, что «они понимают просьбу Израиля и рассмотрят ее». 

    Израиль надеется, что Россия и США учтут его требования по перемирию в Сирии

    Он также подчеркнул, что Израиль будет только рад, если прекращение огня в Сирии будет настоящим и действенным, «однако оно не должно привести к сплочению сил Ирана в Сирии, в целом, а на юге республики — в частности». 

    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #израиль #нетаньяху
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Тиллерсона с хлебом и солью встретили в аэропорту Киева

        12:08 9 Июля 2017 330
        Читать
        12:07
        Сегодня

        Сирия: подготовленное РФ и США соглашение о перемирии вступило в силу
        8:00
        Сегодня

        Путин и Трамп 40 минут спорили о том, кто вмешался в президентские выборы в США
        6:07
        Сегодня

        Горбачев провел аналогию между встречей Путина с Трампом и переговорами с Рейганом
        5:43
        Сегодня

        РФ предоставила в ООН данные о ракете, запущенной КНДР 4 июля
        0:27
        Сегодня

        Сирия: США воодушевлены прогрессом в вопросе перемирия в зоне деэскалации

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 6311

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        12169

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1610

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2989

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2346
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин о смерти Глазунова: Он был выдающимся художником современности

        Путин о смерти Глазунова: Он был выдающимся художником современности

        12:58   9 Июля 2017
        140
        Россия отказалась принимать минскую декларацию в ПА ОБСЕ из-за пункта про Крым

        Россия отказалась принимать минскую декларацию в ПА ОБСЕ из-за пункта про Крым

        12:25   9 Июля 2017
        2032
        Знаменитый художник Илья Глазунов скончался в возрасте 87 лет

        Знаменитый художник Илья Глазунов скончался в возрасте 87 лет

        11:32   9 Июля 2017
        233
        Встреча Трампа и Путина стала запуском диалога, а не решением проблем — советник

        Встреча Трампа и Путина стала запуском диалога, а не решением проблем — советник

        4:34   9 Июля 2017
        289