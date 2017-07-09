Делегация Дамаска прибыла в Женеву для переговоров по Сирии

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Женева, 9 июля. Делегация правительства Сирии прибыла в Женеву, где пройдет очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации в САР.

Делегацию правительства САР возглавляет постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари. Для участия в межсирийских переговорах в Женеве также прибудут члены делегаций Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии во главе с Насером Харири и представители оппозиционных платформ Москвы и Каира.

Переговоры стартуют 10 июля и продлятся пять дней.

Ранее сообщалось, что городу Алеппо, лишь относительно недавно освобожденному от боевиков «умеренной оппозиции» после продолжавшегося годами ожесточенного противостояния, вновь грозит опасность со стороны запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*.

* Организация запрещена на территории РФ.