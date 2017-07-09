Сирия подтвердила участие военной полиции РФ в контроле над перемирием

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Дамаск, 9 июля. Подразделения военной полиции Минобороны РФ будут контролировать режим прекращения огня в сирийских провинциях Кунейтра и Даръа. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на военный источник в Сирии.

Подразделения военной полиции Минобороны РФ будут размещаться в зонах деэскалации. В целях безопасности российские военные будут вооружены легким стрелковым оружием. Главной задачей военной полиции станет обеспечение выполнения режима прекращения огня.

Напомним, 7 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России, США и Иордании, согласовали меморандум о создании зоны деэскалации в сирийских провинциях Даръа и Кунейтра.