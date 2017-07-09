ДНР узнала о намерении Киева переформировать нацбатальоны из-за неповиновения

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Киев, 9 июля. Украинские националистические батальоны будут переформированы в линейные батальоны бригад ВСУ, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«В связи с высоким уровнем коррупции и участившимися случаями неповиновения националистических батальонов, в генеральном штабе рассматривается вопрос об их переформировании в линейные батальоны отдельных бригад ВСУ», — констатировал представитель оперативного командования республики.

По данным Басурина, в ближайшее время начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко посетит ряд бригад ВСУ в Донбассе, чтобы рассмотреть вопрос о ликвидации отдельных добровольческих батальонов и увольнения неугодных командиров.

Ранее разведка ЛНР узнала о задержании пьяного военнослужащего ВСУ.