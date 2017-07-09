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Политика
Россия отказалась принимать минскую декларацию в ПА ОБСЕ из-за пункта про Крым
Политика
Россия отказалась принимать минскую декларацию в ПА ОБСЕ из-за пункта про Крым
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    Россия отказалась принимать минскую декларацию в ПА ОБСЕ из-за пункта про Крым

    12:25  9 Июля 2017
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    Россия отказалась принимать минскую декларацию в ПА ОБСЕ из-за пункта про Крым

    Минск, 9 июля. Делегация от России в Парламентской ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ) проголосовала против принятия минской декларации из-за антироссийских резолюций, призывающих Москву отказаться от Крыма.

    В документе, предложенном Украиной, говорится и о том, что РФ должна «вывести оккупационные силы» с полуострова. Об этом журналистам рассказал зампредседателя Госдумы Петр Толстой, возглавляющий российскую делегацию, по итогам прошедшей в Минске ежегодной сессии ПА ОБСЕ.

    «РФ в связи с наличием в минской декларации документа, предложенного Украиной, возражает против принятия Минской декларации в целом», — заявил он. 

    Россия отказалась принимать минскую декларацию в ПА ОБСЕ из-за пункта про Крым

    Именно эти пункты декларации стали камнем преткновения на сессии. Воссоединение России и Крыма произошло в 2014 году. Еще тогда президент РФ Владимир Путин говорят, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно. 

    Автор: Кира Мирова
    #путин #толстой
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