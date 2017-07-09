Грозы и жара: синоптики рассказали о погоде в Петербурге на следующей неделе

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Санкт-Петербург, 9 июля. Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе в Северной столице. По данным метеослужб, ливни будут чередоваться со значительным потеплением.

Как отмечают синоптики, погода в Петербурге будет достаточно переменчивой. С грядущего понедельника воздух начнет прогреваться, столбики термометров покажут до 24 градусов тепла. А на следующий день, 11 июля, температура вырастет до 26 градусов тепла.

Однако уже в среду в Северную столицу придут грозы и сильные дожди. Правда, температура при этом останется прежней.

Напомним, как сообщали синоптики ранее, с 10 июля москвичей и гостей российской столицы ждет настоящая жара. Температура воздуха к 11 июля прогреется до 25 градусов тепла. Однако затем в Москву снова придет по-осеннему холодная пора.

Ранее сообщалось, что огромное количество москвичей стали массово обращаться к психологам из-за холодного лета.