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Политика
В Совфеде заявили о дискриминации российских журналистов в странах ОБСЕ
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    В Совфеде заявили о дискриминации российских журналистов в странах ОБСЕ

    15:47  9 Июля 2017
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    В Совфеде заявили о дискриминации российских журналистов в странах ОБСЕ

    Москва, 9 июля. Действующие в настоящее время в целом ряде стран ОБСЕ дискриминационные нормы в отношении российских СМИ не могут вызывать обеспокоенности, заявил член Совета Федерации РФ Николай Журавлев. Он напомнил, что в некоторых странах политика противодействия работе российских СМИ даже подкреплена официальными законодательными инициативами.

    Примером такой инициативы Журавлев назвал украинскую законодательную инициативу в Верховной Раде, целью которой является «дерусификация информационного пространства». Есть и другие примеры.

    В Совфеде заявили о дискриминации российских журналистов в странах ОБСЕ

    «В странах Балтии зафиксированы неоднократные случаи депортации и запрета на въезд для российских журналистов, закрываются медиапредставительства, создаются административные барьеры для эффективной работы, — напомнил Журавлев. — Информационная политика подвергается все большей цензуре, объектами санкционных мер становятся именно российские СМИ, а представители высших эшелонов власти некоторых стран уже даже не пытаются скрыть такой дискриминационный подход».

    В Совфеде заявили о дискриминации российских журналистов в странах ОБСЕ

    Автор: Валентин Меликов
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