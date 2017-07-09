В Совфеде заявили о дискриминации российских журналистов в странах ОБСЕ
Москва, 9 июля. Действующие в настоящее время в целом ряде стран ОБСЕ дискриминационные нормы в отношении российских СМИ не могут вызывать обеспокоенности, заявил член Совета Федерации РФ Николай Журавлев. Он напомнил, что в некоторых странах политика противодействия работе российских СМИ даже подкреплена официальными законодательными инициативами.
Примером такой инициативы Журавлев назвал украинскую законодательную инициативу в Верховной Раде, целью которой является «дерусификация информационного пространства». Есть и другие примеры.
«В странах Балтии зафиксированы неоднократные случаи депортации и запрета на въезд для российских журналистов, закрываются медиапредставительства, создаются административные барьеры для эффективной работы, — напомнил Журавлев. — Информационная политика подвергается все большей цензуре, объектами санкционных мер становятся именно российские СМИ, а представители высших эшелонов власти некоторых стран уже даже не пытаются скрыть такой дискриминационный подход».