В Совфеде заявили о дискриминации российских журналистов в странах ОБСЕ

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Москва, 9 июля. Действующие в настоящее время в целом ряде стран ОБСЕ дискриминационные нормы в отношении российских СМИ не могут вызывать обеспокоенности, заявил член Совета Федерации РФ Николай Журавлев. Он напомнил, что в некоторых странах политика противодействия работе российских СМИ даже подкреплена официальными законодательными инициативами.

Примером такой инициативы Журавлев назвал украинскую законодательную инициативу в Верховной Раде, целью которой является «дерусификация информационного пространства». Есть и другие примеры.