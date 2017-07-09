Молодой москвич покончил с собой после чаепития с бабушкой

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Москва, 9 июля. 27-летний москвич после вечернего чаепития с бабушкой покончил с собой, сообщили источники в правоохранительных органах столицы.

Трагедия произошла в одном из многоквартирных домов в районе Бибирево. По словам пожилой женщины, накануне вечером она пила чай с 27-летним внуком, после чего он отправился спать. Через несколько часов она обнаружила его мертвым. В руках у молодого человека был зажат нож.

Правоохранительные органы не обнаружили в доме предсмертной записки. По словам родственницы, внук не злоупотреблял спиртными напитками, однако большую часть времени проводил за компьютером, передает «Подмосковье 360».

Ранее во Владимире молодой человек, находившийся в состоянии наркотического опьянения, избил и изнасиловал 16-летнюю школьницу.