Сирия и Китай планируют запустить прямые авиарейсы из Дамаска

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Пекин, 9 июля. Сирия и Китай намерены открыть прямое авиасообщение между Дамаском и крупнейшими городами Поднебесной. Об этом заявил заместитель председателя Китайско-Арабской ассоциации по взаимообменам Цинь Юн.

Он пояснил, что в настоящее время правительства Сирии и Китая ведут ведут переговоры об открытии прямых рейсов авиакомпании Syrian Air во все крупнейшие города Китая. Он также добавил, что прямые авиарейсы Дамаска, создадут благоприятные условия для китайских инвесторов в послевоенном восстановлении Сирии.

Кроме того, Дамаск и Пекин обсуждают создание китайско-сирийского промышленного парка, в рамках которого к восстановлению разрушенной инфраструктуры в Сирии будут привлечены 150 китайских компаний с общим объемом инвестиций в два миллиарда долларов.