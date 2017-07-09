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Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Самоа вступило в силу
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    Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Самоа вступило в силу

    12:18  9 Июля 2017
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    Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Самоа вступило в силу

    Москва, 9 июля. Во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации сообщили, что с этого воскресенья граждане России и Самоа могут беспрепятственно посещать страны без получения виз.

    Граждане обеих стран с 9 июля могут без препятствий пребывать на территории другого государства не более двух месяцев в случае, если они не собираются работать или учиться. 

    Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Самоа вступило в силу

    Правительства двух стран подписали договор об отмене визового режима в апреле текущего года в ходе встречи в Новой Зеландии.

    Известно, что новые правила в большей степени касаются жителей островного государства, поскольку граждане РФ и до этого свободно могли приезжать в Самоа, а все сопутствующие документы в срочном порядке оформлялись прямо на границе по прилету. 

    Как ранее стало известно, Болгария хочет упростить визовый режим для россиян. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #визы #мидрф #самоа
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