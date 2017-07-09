Сирия: подготовленное РФ и США соглашение о перемирии вступило в силу

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Дамаск, 9 июля. В юго-западной части Сирии вступило в силу соглашение о перемирии. Соглашение о перемирии вступило в силу в полдень по местному времени.

Соглашение о перемирии и создании зон деэскалации в Сирии было достигнуто в ходе переговоров с участием России, США и Иордании в минувшую пятницу практически одновременно со встрече президента Путина и американского лидера Дональда Трампа в Гамбурге. Предполагается, что достижение деэскалации конфликта в выделенных зонах позволит проложить путь к более длительному и более полномасштабному перемирию.

На юго-западе Сирии зона деэскалации включает в себя провинцию Даръа, которая граничит с Иорданией и провинцией Кунейтра.

Как заявили Reuters представители Госдепартамента США, по данному соглашению будут проводиться дальнейшие переговоры, в ходе которых должны быть решены ключевые моменты — например, состав мониторинговых групп, которые будут следить за соблюдением перемирия.