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Сирия, 9 июля. ИГ потеряло большую часть газового поля Аль-Хейль на востоке провинции Хомс. Боевики вооруженной оппозиции начали операцию против «спящих ячеек» ИГ в Идлибе. ВС Ирака уничтожили 35 террористов в Мосуле, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по линиям поставок ИГ в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли несколько опорных пунктов ИГИЛ* вокруг населенных пунктов Максар Аль-Хассан и Джубб Аль-Джарра на востоке провинции Хомс.

«Исламское государство» (ИГИЛ): утратило большую часть газового месторождения Аль-Хейль в восточной части провинции Хомс; потеряло 35 террористов убитыми в Западном Мосуле.

«Тахрир Аш-Шам»: провела обстрел района Аль-Арман в городе Хомс.

«Ахрар Аш-Шам»: потеряла двоих боевиков в результате взрыва в населенном пункте Бинниш в провинции Идлиб.

Курды: захватили площадь Аль-Мазарин в районе Аль-Барид на западе Ракки.

Провинция Дамаск

Накануне 105-я и 106-я бригады Сирийской арабской армии (САА) нанесли большой урон обороне боевиков антиправительственной группировки «Файлак Ар-Рахман» в районе Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска. Кроме того, как сообщает ливанское информационное агентство Al Masdar News, в боях на стороне правительственных войск принимала участие военизированная организация Арабская националистическая гвардия. Известно, что ранее отряды ополченцев сыграли важную роль в операции по освобождению Аль-Кабуна. Союзники САА используют тяжелую артиллерию и ракетные установки. Напомним, проасадовские войска пытаются изолировать Джобар, перерезав пути снабжения ключевого квартала вблизи Айн Тармы. Военные эксперты отмечают, что после того как линии поставок будут перекрыты, исламисты будут вынуждены добровольно сдать удерживаемые позиции.

Провинция Хомс

Отряды коалиции «Тахрир Аш-Шам», базирующиеся в районе «Растанского котла» к северу от Хомса, выпустили ракету в направлении административного центра провинции, в очередной раз нарушив режим прекращения огня, действующий в зонах деэскалации. Согласно данным агентства новостей Al Masdar News, в результате обстрела района Аль-Арман ранения получили трое мирных жителей, а также были уничтожены несколько автомобилей.

Тем временем правительственные войска наряду с силами ливанского формирования «Хезболла» и афганской организации «Лива Фатимиюн» освободили большую часть стратегического газового месторождения Аль-Хейль, расположенного в восточной части провинции. По данным военных источников AMN, при помощи российской авиации союзники прорвали оборону террористов «Исламского государства»*, продвигаясь сразу с двух направлений. Боевикам пришлось покинуть позиции и отступить в восточную часть газового поля.

Ранее САА вместе с Национальными силами обороны****** (NDF) отбила у ИГИЛ населенный пункт Джибаб Хамад в восточной части региона. Как сообщает Al Masdar News, после освобождения города союзники продолжили наступление и заняли несколько опорных пунктов ИГИЛ вокруг населенных пунктов Максар Аль-Хассан и Джубб Аль-Джарра.

Провинция Дейр эз-Зор

Радикалы «Исламского государства» предприняли новую попытку захвата позиций Сирийской арабской армии (САА) в Дейр эз-Зоре. Нападению подверглись укрепрайоны правительственных сил вблизи городской больницы и отеля. Ожесточенные столкновения длились на протяжении нескольких часов, передает новостной портал al Masdar News. Значительную поддержку САА оказали российские военные самолеты, которые наносили удары по линиям поставок террористической группировки на окраинах районов Хавика и Аль-Багилия. В результате бомбардировок было убито и ранено несколько боевиков.

Второй налет террористы совершили недалеко от кладбища Дейр эз-Зора. В ходе боев ИГИЛ потеряло более 30 исламистов и пять бронированных машин.

Провинция Идлиб

Мощный взрыв прогремел в населенном пункте Бинниш к северо-востоку от столицы провинции. Оппозиционные источники утверждают, что самодельное взрывное устройство было заложено в штаб-квартире формирования вооруженной оппозиции «Ахрар Аш-Шам» членами объединения «Тахрир Аш-Шам». Напомним, антиправительственные организации уже долгое время ведут междоусобную борьбу. По меньшей мере двое боевиков «Ахрар Аш-Шам» были убиты, более десяти получили ранения. Тем не менее «Тахрир Аш-Шам» отрицает свою причастность к организации теракта.

В регионе также действуют сотни подпольных формирований ИГИЛ. Как сообщает военный источник в социальной сети Twitter (Aswed_Flags), боевики начали масштабную операцию против «спящих ячеек» террористов «Исламского государства» в провинции. Сегодня утром было схвачено около 100 террористов ИГ в городах Идлиб и Сармин. Кроме того, были найдены большие запасы оружия и «пояса шахидов».

Провинция Ракка

Сирийские демократические силы**** (SDF) полностью захватили площадь Аль-Мазарин в районе Аль-Барид на западе административного центра провинции. В ходе боев были нейтрализованы 34 радикала, передает местный Twitter-канал (1st_infantry). Как сообщает информационный портал Anha News Agency, площадь имеет стратегическое значение, поскольку связывает кварталы Романия и Аль-Барид. В данный момент вооруженные стычки между курдскими подразделениями и террористами «Исламского государства» продолжаются в окрестностях районов Аль-Нахда и Хитин на западе Ракки.

Ирак

Военный источник в сети Twitter (RudawEnglish) передает, что в районе Старый город на западе Мосула находятся не более 30 террористов «Исламского государства». Оставшиеся боевики занимают небольшую территорию площадью около 250 квадратных метров.

Ранее информагентство ИГ «Аль-Амак» заявляло, что исламисты намерены сражаться с армией Ирака насмерть. Однако иракские вооруженные силы уничтожили 35 радикалов ИГИЛ, которые пытались покинуть занимаемые позиции. Об этом сообщает Twitter-канал (SputnikInt).

Напомним, правительственные войска ведут борьбу за Мосул с середины октября. В конце июня иракские силы отбили у ИГ мечеть Нури Аль-Кабир, где террористы объявили о создании «халифата» в 2014 году.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)