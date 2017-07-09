Тиллерсона с хлебом и солью встретили в аэропорту Киева

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Вашингтон, 9 июля. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прилетел в Киев, сообщили в пресс-службе посольства США на Украине.

В аэропорту Киева Тиллерсона встречала посол США на Украине Мари Йованович. Возле трапа госсекретаря приветствовали хлебом и солью, передает RT.

На 9 июля у главы внешнеполитического ведомства США намечена встреча с президентом Украины Петром Порошенко.

SecState Tillerson receives a traditional greeting of bread and salt as he arrives at Kyiv's Borispil Airport. ???????????????? pic.twitter.com/ewgHys8u46 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 9, 2017

Ранее Тиллерсон заявил, что отношения между США и Россией слишком важны, чтобы зацикливаться на спорах.