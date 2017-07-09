Жена блогера Носика рассказала об обстоятельствах его смерти

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Москва, 9 июля. Супруга журналиста Антона Носика подтвердила, что ее муж скончался в ночь на 9 июля, передает RT.

По ее словам, Антон Носик умер минувшей ночью на даче у друзей. Причиной смерти послужила внезапная остановка сердца. Он также добавила, что в настоящее время тело покойного находится в Мытищинском морге.

По словам друга Носика, который стал свидетелем смерти журналиста, всю минувшую неделю они жили на даче в деревне Пирогово, где постоянно пил. Однако накануне Носик решил завязать со спиртным, после чего ему стало плохо, а к вечеру журналист скончался. По мнению экспертов, смерть могла произойти в результате «синдрома отмены». По некоторым данным, у Носика также были проблемы с наркотиками.