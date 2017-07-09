Хлопок газа произошел в пятиэтажном доме в Подмосковье, есть пострадавшие

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Москва, 9 июля. Два человека получили ранения из-за хлопка газа в пятиэтажном жилом доме в Сергиево-Посадском районе Подмосковья.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, один человек был госпитализирован и одному оказали помощь на месте. Госпитализированный в состоянии средней тяжести, у второго — ожоги рук. Газовщики утверждают, что утечки нет. Все службы на месте выясняют обстоятельства ЧП.

По данным министерства чрезвычайных ситуаций, хлопок случился в пятиэтажном жилом доме в населенном пункте Башенка.

Также известно, что общая площадь возгорания составила два квадратных метра. В устранении последствий чрезвычайного происшествия принимали участие шесть единиц техники и 18 человек.