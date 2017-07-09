Сирия получит от Китая 2 млрд долларов на создание индустриального парка

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Пекин, 9 июля. Власти Сирии и Китая обсуждают существующие планы по созданию китайско-сирийского индустриального парка на территории Сирии, который может стать одни из важнейших центров на «морском Шелковом пути», который создает Пекин. Об этом сообщил зампредседателя китайско-арабской ассоциации по взаимному обмену Цинь Юн.

«Мы активно обсуждаем с правительством Сирии и посольством страны в Китае план создания китайско-сирийского индустриального парка, — объявил представитель Пекина. — Создание и развитие китайско-сирийского промышленного парка поможет компаниям из КНР выйти на сирийский рынок, а также принять участие в проектах по послевоенному восстановлению Сирии».

Предполагаемый объем инвестиций в китайский индустриальный парк на территории Сирии оценивается в 2 млрд долларов. На начальном этапе в парке разместятся около 150 компаний, благодаря чему в Сирии появятся 40 тысяч новых рабочих мест. Как отметил китайский представитель, китайская делегация, посетившая Дамаск и Хомс, чтобы оценить ситуацию, заключила, что ситуация с безопасностью в Сирии значительно лучше, чем они полагали.