Соглашения Путина и Трампа по Сирии и Украине: кто является общим врагом президентов РФ и США

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В пятницу 7 июля состоялась первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Разговор двух лидеров государств прошел на полях саммита G20 в Гамбурге. Обсуждались темы сирийского конфликта, украинского кризиса, истерии по поводу якобы вмешательства РФ в президентские выборы в США и другие проблемы. Что касается Сирии, то по этому вопросу главам России и Соединенных Штатов удалось достичь договоренности по введению перемирия в одном из регионов республики. Режим без огня в юго-западных сирийских провинциях Даръа, Кунейтра и Эс-Сувейда в рамках данного соглашения вступил в силу сегодня в 12.00. Обеспечение безопасности в этом районе легло на плечи российской военной полиции, которая, согласно договоренности, будет координировать свои действия с силами США и Иордании.

Федеральное агентство новостей (ФАН) разбиралось в итогах первой встречи Путина и Трампа и в том, как диалог лидеров РФ и США может отразиться на ситуации в Сирии. Полковник в отставке, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин признался, что оценить результаты этой встречи крайне нелегко, так как разговор носил конфиденциальный характер, и большая его часть еще долго будет оставаться в секрете. Тем не менее, опираясь на косвенные данные, можно заключить, что диалог между президентами протекал в позитивном русле.

«Оценивать результаты переговоров между Путиным и Трампом едва ли возможно. Понятно, что разговор был совершенно конфиденциальным. Никто в ближайшее время не расскажет, о чем договаривались, какие проблемы обсуждали лидеры. Если судить по косвенным признакам, то можно сказать, что первый блин не получился комом. Скорее всего, Путин пытался объяснить Трампу, что у них общие враги, которые занимаются дезинформацией и дискредитацией, — это, прежде всего, глобальные финансовые спекулянты. Поэтому можно надеяться, что к какому-то результату в этом году они все-таки придут. По крайней мере, есть основания надеяться на это».

По мнению военного эксперта, возможность сотрудничества США и РФ по Сирии целиком зависит от Дональда Трампа: вопрос в том, способен ли американский лидер правильно проанализировать внутриполитическую ситуация в Соединенных Штатах, понять что в нападках на него и на Путина есть очень много общего. Пока же ситуация в арабской республике вряд ли серьезно измениться, уверен Александр Жилин. Причина в том, что на данный момент американский президент еще не способен контролировать военную компоненту США.

«Трамп пока не имеет достаточного влияния на военную компоненту и спецслужбы США. Он не может их остановить своей властью. Они же обслуживают другие силы. Удар по аэродрому «Шайрат», бомбардировки позиций войск САР — все эти провокации были связаны не с Сирией и даже не с Башаром Асадом, а именно с этими переговорами Путина и Трампа. Бомбили, образно говоря, эту встречу».

Таким образом, американские спецслужбы и в дальнейшем будут продолжать использовать тактику провокаций в Сирии. Тем не менее российская сторона готова к этому, тем более что у Путина, как у человека из спецслужб, хватает терпения, он не будет рубить с плеча, убежден военный эксперт.

Однако Александр Жилин обеспокоен тем, что ответственность за обеспечение безопасности в установленной зоне деэскалации возложена только на российскую военную полицию. По его мнению, необходимо, чтобы в регионе также присутствовали наблюдатели из рядов сил международной коалиции, которую возглавляют Соединенные Штаты.

«Я считаю, что это ловушка для РФ! Получится так, что ИГИЛ* и другие террористические организации будут рассматривать российских военных полицейских как главную цель. Если есть российские полицейские, значит должны быть также и американские представители. Боевики должны понимать, что если они применят оружие против интернациональных сил, то на них обрушится вся мощь — и России, и США, и Евросоюза».

* Организация запрещена на территории РФ.