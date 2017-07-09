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Носик умер из-за «синдрома отмены» после запоя — друг блогера
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    Носик умер из-за «синдрома отмены» после запоя — друг блогера

    12:00  9 Июля 2017  /обновлено: 12:04  09 Июля 2017
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    Носик умер из-за «синдрома отмены» после запоя — друг блогера

    Москва, 9 июля. Блогер Антон Носик умер из-за «синдрома отмены» после продолжительного запоя, считает его друг, ставший свидетелем происшествия.

    «Это был практически запой», — цитирует друга Носика Mash.

    Блогер очень много пил всю последнюю неделю. Он и его друг в это время находились на даче в подмосковной деревне Пирогово.

    Накануне Носик решил завязать с алкоголем. Весь день ему было очень плохо.

    Носик умер из-за «синдрома отмены» после запоя — друг блогера

    «А потом он просто встал с кресла и упал на бок», — вспоминает очевидец происшествия.

    По мнению друга, Носик умер из-за «синдрома отмены». Приехавшие на вызов врачи сообщили, что блогер скончался из-за остановки сердца.

     

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    Ранее стало известно, что блогер Антон Носик умер на 52-м году жизни.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #носик
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