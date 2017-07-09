Носик умер из-за «синдрома отмены» после запоя — друг блогера
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Москва, 9 июля. Блогер Антон Носик умер из-за «синдрома отмены» после продолжительного запоя, считает его друг, ставший свидетелем происшествия.
«Это был практически запой», — цитирует друга Носика Mash.
Блогер очень много пил всю последнюю неделю. Он и его друг в это время находились на даче в подмосковной деревне Пирогово.
Накануне Носик решил завязать с алкоголем. Весь день ему было очень плохо.
«А потом он просто встал с кресла и упал на бок», — вспоминает очевидец происшествия.
По мнению друга, Носик умер из-за «синдрома отмены». Приехавшие на вызов врачи сообщили, что блогер скончался из-за остановки сердца.
Ранее стало известно, что блогер Антон Носик умер на 52-м году жизни.