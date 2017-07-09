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Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию России по борьбе с терроризмом
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    ПА ОБСЕ приняла резолюцию России по борьбе с терроризмом

    11:49  9 Июля 2017
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    ПА ОБСЕ приняла резолюцию России по борьбе с терроризмом

    Дания, 9 июля. Участники пленарного заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ‍ (ПА ОБСЕ) приняли российскую резолюцию о важности усиления уголовной ответственности в отношении террористов. 

    Согласно тексту документа «Об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму», который подготовил депутат Государственной думы РФ Николай Ковалев, речь также идет о потребности в усилении уголовной ответственности в отношении лиц, которые «участвуют в спонсировании, планировании, подготовке или совершении терактов». 

    Участники ПА ОБСЕ призывают страны принимать действенные меры, чтобы такие лица были в обязательном порядке привлечены к уголовной ответственности.  

    Автор: Дана Балан
    #россия #терроризм #пасе
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