ПА ОБСЕ приняла резолюцию России по борьбе с терроризмом

В Избранное

Дания, 9 июля. Участники пленарного заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ‍ (ПА ОБСЕ) приняли российскую резолюцию о важности усиления уголовной ответственности в отношении террористов.

Согласно тексту документа «Об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму», который подготовил депутат Государственной думы РФ Николай Ковалев, речь также идет о потребности в усилении уголовной ответственности в отношении лиц, которые «участвуют в спонсировании, планировании, подготовке или совершении терактов».

Участники ПА ОБСЕ призывают страны принимать действенные меры, чтобы такие лица были в обязательном порядке привлечены к уголовной ответственности.