Знаменитый художник Илья Глазунов скончался в возрасте 87 лет

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Москва, 9 июля. Минувшей ночью в Москве скончался известный советский и российский художник Илья Глазунов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении художника.

По данным агентства, Илья Глазунов скончался на 88-м году жизни в ночь на 9 июля.

Стоит отметить, что Глазунов является одним из выдающихся советских и российских художников и педагогов. Он является основателем и ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества И. С. Глазунова, а также инициатором и директором Всесоюзного музея декоративно-прикладного и народного искусства в Москве.