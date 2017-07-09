Названа дата начала продаж нового внедорожника Toyota Land Cruiser Prado

В Избранное

Токио, 9 июля. Стала известна дата выхода в продажу нового поколения внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Об этом сообщает издание Drive Arabia.

По данным интернет-портала, на японском рынке новый автомобиль можно будет приобрести в августе или начале осени этого года.

В ближневосточных странах Land Cruiser Prado появится только к окончанию 2017 года. В настоящее время о цене внедорожника ничего неизвестно.

Отметим, что обновленный внедорожник Land Cruiser Prado очень похож на модель Land Cruiser 200.

Напомним, в начале июня шпионские снимки с изображением обновленного Toyota Land Cruiser Prado появились в Сети.