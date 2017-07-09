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Кафе в Кувейте назвало мороженое в честь наркобарона Пабло Эскобара
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    Кафе в Кувейте назвало мороженое в честь наркобарона Пабло Эскобара

    11:47  9 Июля 2017
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    Кафе в Кувейте назвало мороженое в честь наркобарона Пабло Эскобара

    Кувейт-сити, 9 июля. Семья выходцев из Латинской Америки построила маркетинговую кампанию своего кафе под впечатлением от посвященного наркобарону Пабло Эскобару телевизионного сериала Narcos. Предприятие даже работает под названием «Пабло Эскобар».

    Все сотрудники открывшегося несколько месяцев назад кафе работают в футболках со знаменитой фотографией Эскобара, сделанной после задержания в Медельине, а посетителям, как сообщает El Universal, предлагается попробовать фирменное мороженное «Пабло Эскобар» и коктейль «Серебро и свинец».

    Напомним, самый знаменитый латиноамериканский наркобарон в глазах многих простых латиноамериканцев остается значимой фигурой благодаря щедрой благотворительности. Тем не менее, власти Колумбии и практически всех латиноамериканских стран называют ущерб, который Эскобар нанес обществу, не поддающимся оценке.

    Автор: Валентин Меликов
    #эскобар
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