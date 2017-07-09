Названа вероятная причина смерти блогера Антона Носика

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Москва, 9 июля. Блогер Антон Носик умер на 52-м году жизни.

Носик представлял крупные интернет-издания. Также блогер работал менеджером «Рамблера» и службы блогов компании SUP, владеющей сервисом LiveJournal. По некоторым данным, смерть Носика наступила в два часа ночи с 8 на 9 июня.

Причины смерти блогера остаются неизвестными. По некоторым данным, у Носика были проблемы с наркотиками.

Как передает Mash на своем канале в Telegram, Носик умер во время отдыха на даче у друга в Подмосковье. У блогера якобы произошел сердечный приступ. На данный момент его тело находится в Мытищинском городском морге.

Более подробная информация о произошедшем выясняется.

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