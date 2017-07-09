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Пушков оценил итоги встречи Путина и Трампа: Это вам не Обама
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    Пушков оценил итоги встречи Путина и Трампа: Это вам не Обама

    12:00  9 Июля 2017
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    Пушков оценил итоги встречи Путина и Трампа: Это вам не Обама

    Москва, 9 июля. Первая личная встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа имела существенное отличие от переговоров российского лидера с Бараком Обамой. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

    Он отметил, что об этом свидетельствуют отзывы самого Дональда Трампа, который назвал состоявшуюся встречу «потрясающей». Пушков также добавил, что переговоры лидеров России и США длились в четыре раза дольше запланированного времени.

    «Это вам не Обама, сравнивавший Россию с эболой», — цитирует Пушкова RT.

    Напомним, первая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 длилась более двух часов.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #обама #трамп #пушков
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