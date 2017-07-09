Россиянка проломила крышу магазина, выпав с четвертого этажа отеля в Таиланде

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Бангкок, 9 июля. Российская туристка была экстренно госпитализирована в курортном городе Паттайя после падения с четвертого этажа гостиницы. Об этом пишет издание Bangkok Post.

По имеющейся информации, сообщение в службу спасения Паттайи поступило рано утром. Очевидцы рассказали, что женщина рухнула на крышу магазина.

На место прибыла скорая помощь и госпитализировала 37-летнюю гражданку России, которую сопровождали супруг и сын. Известно, что инцидент случился в гостинице «Паттайя Парк» (Pattaya Park).

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают причины и обстоятельства падения россиянки.

Как пишет издание, проживающие рядом путешественники перед инцидентом слышали крики и ссору.