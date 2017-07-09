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Ученые: Гигантский смертоносный астероид сблизится с Землей 11 июля
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    Ученые: Гигантский смертоносный астероид сблизится с Землей 11 июля

    11:33  9 Июля 2017
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    Ученые: Гигантский смертоносный астероид сблизится с Землей 11 июля

    Уфа, 9 июля. Астероид внушительных размеров МС4 пролетит рядом с Землей в ближайшие дни, заявил специалист обсерватории Уфы Владилен Санакоев.

    Диаметр астероида достигает 250 метров. Космическое тело приближается к Земле со скоростью 75 километров в час.

    Сближение Земли и астероида, по предварительным подсчетам, произойдет 11 июля. Однако Санакоев успокоил жителей планеты: столкновения космических тел не будет.  Земля не находится на линии потенциального маршрута астероида. Он пройдет в 2,9 миллионов километров от нашей планеты, передает «Политэксперт».

    Ученые: Гигантский смертоносный астероид сблизится с Землей 11 июля

    Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США анонсировало испытание технологии, которая поможет спасти Землю от столкновения со смертоносными астероидами. 

    Автор: Катерина Тимошенская
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