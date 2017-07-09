Ученые: Гигантский смертоносный астероид сблизится с Землей 11 июля

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Уфа, 9 июля. Астероид внушительных размеров МС4 пролетит рядом с Землей в ближайшие дни, заявил специалист обсерватории Уфы Владилен Санакоев.

Диаметр астероида достигает 250 метров. Космическое тело приближается к Земле со скоростью 75 километров в час.

Сближение Земли и астероида, по предварительным подсчетам, произойдет 11 июля. Однако Санакоев успокоил жителей планеты: столкновения космических тел не будет. Земля не находится на линии потенциального маршрута астероида. Он пройдет в 2,9 миллионов километров от нашей планеты, передает «Политэксперт».

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США анонсировало испытание технологии, которая поможет спасти Землю от столкновения со смертоносными астероидами.