Сирия сегодня: прорыв Путина и Трампа, мир в Даръа, Кунейтре и Сувейде, Лавров о деэскалации

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Сирия сегодня, 9 июля. Сирийский прорыв Владимира Путина и Дональда Трампа, перемирие в Даръа, Кунейтре и Сувейде вступает в силу, США стали более прагматичными в сирийском вопросе, Тиллерсон делает оптимистические заявления, Сергей Лавров о подробностях соглашения по южной зоне деэскалации.

Прорыв Путина и Трампа

Режим прекращения огня должен наступить в воскресенье, 9 июля, в юго-западных районах Сирии, в одной из определенных ранее так называемых зон деэскалации. Таков итог переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые продолжались более двух часов в Гамбурге на полях саммита G20, а также их контактов с другими лидерами стран «большой двадцатки».

Речь идет о деэскалации конфликта в одной из четырех зон на юге Сирийской арабской республики. Участниками соглашения также являются Израиль и Иордания.

Путин оценил позицию США по Сирии

Позиция Вашингтона по вопросу разрешения сирийского конфликта стала более прагматичной, отметил президент России Владимир Путин по итогам встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Это заявление российский лидер сделал во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита лидеров G20 в Гамбурге 8 июля 2017 года.

Президент России отметил, что, благодаря большей прагматичности позиции Вашингтона, именно при участии Соединенных Штатов удалось достигнуть соглашения по южной зоне деэскалации, соглашение о которой вступает в силу 9 июля.

«По поводу Сирии, — отметил Путин, говоря в ходе пресс-конференции об итогах переговоров по этому вопросу, — да, мы обсуждали этот вопрос практически со всеми моими собеседниками».

По словам Путина, позиция Соединенных Штатов по этому вопросу изменилась. «Мне кажется, она стала более прагматичной, — отметил Путин. — В целом, кажется, не поменялась, но есть понимание, что, объединив усилия, мы можем многого добиться».

По словам президента России, одним из результатов более прагматичного подхода США к сирийской проблеме и стала договоренность по южной зоне деэскалации.

«Как бы кто на это ни реагировал, могу сказать, что это один из прорывов, который нам удалось сделать в ходе работы с президентом Трампом. Это реальный результат совместной работы, в том числе с США», — отметил Владимир Путин.

Тиллерсон доволен

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал договоренности между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по южной зоне деэскалации «первым признаком того, что США и Россия способны вместе работать в Сирии». Тиллерсон отметил, что достигнутый успех и накопленный в ходе обеспечения перемирия в южной зоне деэскалации может быть применен в других районах Сирии, что поможет снизить уровень насилия в этой стране. При этом глава госдепартамента признал, что не знает, насколько устойчивым окажется перемирие, которое должно вступить в силу 9 июля.

Советник Трампа сделал оптимистическое заявление по Сирии

США воодушевлены решением о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии и надеются, что это поможет завершить конфликт в этой стране. Об этом говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера, распространенном пресс-службой Белого дома.

«В полдень по местному времени в воскресенье начнет действовать зона деэскалации на юго-западе Сирии. Создание подобных зон — приоритет для США, и мы воодушевлены прогрессом, который был достигнут при заключении этого соглашения», — цитирует пресс-служба американской администрации слова Макмастера.

Макмастер также сообщил, что Дональд Трамп в ходе саммита G20 обсудил это соглашение с лидерами нескольких стран, включая президентов Германии, Великобритании и Турции.

«США остаются привержены делу разгрома ИГ* («Исламское государство*, ИГИЛ*, — террористическая группировка, запрещенная в РФ — прим.), поддержке завершения конфликта в Сирии, уменьшению страданий гражданского населения и возвращению мирных жителей в свои дома. Достигнутое соглашение — важный шаг в сторону достижения этих целей», — говорится в заявлении Макмастера.

Лавров о подробностях соглашения по южной зоне деэскалации в Сирии

Россия и США обязались обеспечить соблюдение режима прекращения огня между всеми группировками в южной зоне деэскалации и наладить поставки в этот район гуманитарной помощи. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров. По словам Лаврова, на начальном этапе безопасность вокруг зоны деэскалации будет обеспечивать российская военная полиция.

Также за соблюдением перемирия будет следить мониторинговый центр, который создадут в столице Иордании. По словам Лаврова, в пятницу в Аммане завершили работу эксперты из России, США и Иордании, которые согласовали документ о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии. Режим прекращения огня будет действовать с полудня 9 июля по местному времени в провинциях Даръа, Кунейтра и Сувейда.

* Организация запрещена на территории РФ.