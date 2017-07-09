Труп пенсионерки нашли возле моста в Московской области

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Москва, 9 июля. Случайные прохожие увидели тело пожилой женщины у моста в населенном пункте Акишево, расположенном в Наро-Фоминском районе Московской области. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального главка министерства внутренних дел.

Согласно информации ведомства, инцидент случился в минувшую субботу примерно в 22.00.

Известно, что внешних признаков насильственной смерти на теле пенсионерки найдено не было, передает телеканал 360.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту обнаружения тела. Выясняется личность погибшей женщины, а также все детали и обстоятельства случившегося.

Как сообщал ФАН, на прошлой неделе подростки обнаружили труп новорожденного в пакете в заброшенном здании в Ленинградской области.